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Чем закончился 1 сезон сериала «Страх над Невой»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

«Страх над Невой» — российский ретро-детектив, 1 сезон — 9 серий (2024), платформа «Иви» и канал НТВ.

Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала происходит серия жестоких убийств женщин. Маньяк действует по ночам, оставляя рядом с жертвами странные символы, нарисованные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин уже сталкивался с подобным — несколько лет назад он расследовал дело языческой секты в Карелии, и тот случай едва не стоил ему жизни.

В ходе расследования выясняется, что убийства происходят в полнолуние и напоминают ритуальные жертвоприношения. Следователи выходят на след культа Чернобога, находят капище с идолом. Однако под давлением начальства и из-за ошибок в расследовании по ложному обвинению казнят невиновного человека.

В финале первого сезона задерживают дружинника Филиппова. На допросе он заявляет, что убийства совершил не он, а «Чернобог». Дело формально закрыто, расследование завершено. Фёдоров и его возлюбленная Вера ждут ребёнка.

Но вопросы остаются: действительно ли Филиппов — настоящий убийца? Ответ зрители получат во втором сезоне под названием «Огненный круг», который выходит в апреле 2026 года.

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Страх над Невой
Страх над Невой криминал, детектив
2024, Россия
5.0
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