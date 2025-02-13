Чем закончился 1 сезон "Разделения"?

Меню
Олег Скрынько 13 февраля 2025 Дата обновления: 13 февраля 2025
Наш ответ:

«Разделение» - один из самых популярных американских сериалов наших дней, который привлек зрителей необычным концептом и непредсказуемым сюжетом. Первый сезон завершился мощным клифхенгером, оставившим зрителей в полном неведении на три года.

Марк и его коллеги по «разделенному» этажу стали подозревать, что их начальство что-то скрывает. Рассчитывая выяснить правду, они захватывают комнату, позволяющую «офисным» версиям сотрудников пробудиться за пределами корпорации «Люмон». В последней серии они коллеги впервые узнают о том, как выглядит их быт в повседневной жизни. Серия завершается в тот самый момент, когда Марк узнает, что его якобы погибшая жена – одна из сотрудниц «Люмон». Когда он пытается сообщить об этом родственникам, начинаются титры.

