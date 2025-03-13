Чем закончилось "Дружеское соперничество"?

Наш ответ:

«Дружеское соперничество» - корейская дорама, ставшая одним из главных азиатских хитов начала 2025 года. Сериал завершился 6 марта. Рассказываем вам, что происходило в финальной серии.



Сыль Ги теряет позиции в рейтинге, а Чжэ И заключает сделку с Тхэ Чжун, получая нелегальные экзаменационные вопросы. Вне школы царит хаос: коррупция, наркоторговля и смертельные риски. Сыль Ги обменивает прах Дже На на вопросы, но Чжэ И исчезает. Найдя её у бассейна, Сыль Ги вспоминает, как когда-то сама стояла на краю, но Чжэ И заставила её прыгнуть. Теперь Чжэ И делает то же самое. Сыль Ги и Бён Чжин крадут вопросы, но Тхэ Чжун узнаёт обман. Сыль Ги проглатывает таблетки с ответами, но Чжэ И выясняет, что вопросы были фальшивыми. Сыль Ги пропускает экзамен, а Чжэ И набирает идеальный балл. Однако вскоре транслирует своё исчезновение, прыгнув в воду. Проходят месяцы. Сыль Ги получает загадочную посылку и, следуя подсказке, оказывается на льду, улыбаясь. Возможно, игра Чжэ И ещё не окончена.