Наш ответ:

«Трудные подростки» — один из главных отечественных сериалов последних лет, покоривший молодую аудиторию.

Синопсис гласит:

Антон Ковалёв, некогда звезда футбола и капитан сборной России, после двух лет тюрьмы теряет карьеру и репутацию. Единственным шансом для него становится работа в центре трудных подростков, куда его приглашает бывший наставник. Пытаясь подготовить ребят к Олимпиаде, Антон неожиданно находит не только новое дело, но и смысл в жизни.

Чем закончились «Трудные подростки»

В финале «Трудных подростков» герои готовятся к выпускной комиссии в центре, но планы срываются: Платон и Фил отправляются к Стасу, чтобы закрыть дело по угону машин. Ковалёв вместе с Геной оказывается в плену у бандитов, но вовремя подоспевшая полиция задерживает Стаса.

Ребята в центре тем временем тянут время перед комиссией, разыгрывая нелепые сценки. В последний момент все вновь объединяются, и выпуск всё же состоялся. На сцене звучат признания в любви и обещания, а после торжественного финала подростки обнимают Антона, ставшего для них наставником.