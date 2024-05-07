Меню
Чем закончилась дорама «Королева слез»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Королева слез» — южнокорейский мелодраматический сериал, вышедший в 2024 году. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Премьера заключительной серии состоялась 28 апреля. Несмотря на то, что в 15-й серии произошли шокирующие события, зрители были уверены, что у этой истории будет счастливая концовка, поскольку предыдущие проекты сценаристки Пак Чи-ын никогда не завершались плохо. Добавлял оптимизма тот факт, что Хон Хэ-ин излечилась от опухоли головного мозга.

В итоге действительно получился хэппи-энд, но с оговоркой. Дело в том, что шоу заканчивается показом могилы главной героини — она умерла в 2074 году в возрасте 84-лет. С одной стороны, Хон Хэ-ин прожила долгую жизнь. С другой стороны, в дорамах совершенно не принято говорить о смерти ведущих персонажей. Также в финале становится известно, что у Хон Хэ-ин и ее супруга Пэк Хён-у родилась дочь.

