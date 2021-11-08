Чем закончилась дорама «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

В заключительной серии первого сезона «Игры в кальмара» победитель игр Сон Ги Хун возвращается к реальной жизни. Ему оставляют банковскую карточку, на которой лежат выигранные деньги. Однако герой не торопится потратить свои миллиарды, а снимает со счета лишь 10 тысяч вон. Целый год Сон ведет прежний образ жизни, а затем ему назначает встречу создатель игры. Им оказывается игрок под номером 001 – О Иль Нам. После разговора со стариком Ги Хун перекрашивает волосы в бунтарский алый цвет и отправляется в аэропорт, чтобы вылететь к дочери в Лос-Анджелес. По дороге он замечает, как незнакомец пытается завербовать бедняка в игру. Сон отнимает визитку и перед посадкой звонит по указанному на ней номеру.