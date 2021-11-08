Чем закончилась дорама «Игра в кальмара»?

Меню
Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В заключительной серии первого сезона «Игры в кальмара» победитель игр Сон Ги Хун возвращается к реальной жизни. Ему оставляют банковскую карточку, на которой лежат выигранные деньги. Однако герой не торопится потратить свои миллиарды, а снимает со счета лишь 10 тысяч вон. Целый год Сон ведет прежний образ жизни, а затем ему назначает встречу создатель игры. Им оказывается игрок под номером 001 – О Иль Нам. После разговора со стариком Ги Хун перекрашивает волосы в бунтарский алый цвет и отправляется в аэропорт, чтобы вылететь к дочери в Лос-Анджелес. По дороге он замечает, как незнакомец пытается завербовать бедняка в игру. Сон отнимает визитку и перед посадкой звонит по указанному на ней номеру.

После короткого разговора герой покидает аэропорт, явно собираясь найти организаторов новой игры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
