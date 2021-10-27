Чем закончилась 6-я серия «Игры в кальмаров»?

Наш ответ:

В финале шестой серии первого сезона «Игры в кальмара» ставятся известно, что в испытании «Кганбу» победили Сон Ги Хун, Чхо Сан Воо и Кан Се Бек. При этом все они выиграли не вполне честным путем. Соперница Кан Се Бек, девушка под номером 240, намеренно поддается, потому что считает, что Кан достойна жизни и победы больше, чем она сама. Сон и Чхо одержали победу, обманув своих напарников по игре. Чхо подставил Али, а Сон воспользовался слабой памятью старика под номером 001, и когда в последнем раунде тот переспросил, какое число он назвал – четное или нечетное, – спешно назвал другой, выигрышный вариант.