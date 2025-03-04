Чем заканчиваются второй и третий сезоны «Клюквенного щербета»?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал. В настоящее время выходит третий сезон, поэтому пока нет информации о том, чем он закончится. Что до второго сезона, то в его концовке Алев переехала в Берлин, осознав, что Апо никогда не бросит Пембе. Бабуля Сонмез, которое надоели Уналы, отправилась в путешествие вокруг света. Рюзгяр собирался сделать Нурсеме предложение, но она не пришла на встречу. Гёркем целуется с Омером в клубе, этот момент попадает на фото. Мама Пембе стремится выгнать Гёркем из дома. Разгорается масштабный скандал, в котором также задействованы Ниляй, Фатих, Мустафа, Кывылджим, Апо и другие. В итоге Гёркем падает с балкона. Уналы обнаруживают ее тело во дворе. На балконе стоит Фатих.