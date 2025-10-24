«Братья Карамазовы» — роман Федора Михайловича Достоевского, который был экранизирован в 2009 году.

Чем заканчиваются «Братья Карамазовы»



История заканчивается не судом над Дмитрием (которого признают виновным в отцеубийстве, хотя он был невиновен), а сценой у камня с мальчиками.



После смерти Илюшечки, Алеша Карамазов приходит на похороны мальчика, а затем присоединяется к его друзьям-одноклассникам у камня, где они часто играли. Алеша произносит проникновенную речь над гробом Илюши, а потом обращается к мальчикам, собравшимся вокруг него.



Главная мысль его слов — ценить добрые воспоминания и пронести их через всю жизнь. Он говорит, что даже одно светлое и хорошее воспоминание, сохраненное с детства, может уберечь человека от дурного поступка в будущем. Алеша призывает мальчиков помнить этот день, помнить Илюшу и то, как они все здесь вместе были добры и любили друг друга.



Финал звучит жизнеутверждающе и полон надежды. Мальчики, воодушевленные речью Алеши, кричат «Ура Карамазову!» и клянутся всегда помнить Илюшу и друг друга. Так Достоевский завершает роман не мрачным приговором, а верой в новое поколение, в искупительную силу любви, памяти и детской чистоты, оставляя читателю свет в конце долгого и мрачного пути.

