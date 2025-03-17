Чем заканчивается сериал «Запретная правда»?

Наш ответ:

«Запретная правда» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, который вышел на телеканале «Домашний» в марте 2025 года. Главной героиней выступает Ксения, которая собирается выйти замуж за Дениса, с которым она живет уже 16 лет. Однако Денис внезапно умирает, а Ксения лишается работы. В то же время к Ксении за помощью обращается ее малолетняя племянница Лиза, которую должны отправить в детдом. Чтобы помочь Лизе, Ксения возвращается в родной городок, где ее в далеком прошлом бросил возлюбленный Андрей и где в младенчестве умер их совместный ребенок. Ксения вновь встречается с Андреем и узнает, почему почти 20 лет назад он обвинил ее в измене. Ксения и Андрей вновь начинают сближаться.



В концовке мать Дениса по имени Вероника признается Ксении и Максиму, что Анна украла и Ксении ребенка и отдала его Денису. Дело в том, что у Дениса и его жены детей не было из-за бесплодия мужчины. В итоге Денис и его супруга усыновили младенца и дали ему имя Максим. После жена Дениса умерла, а он сошелся с Ксенией. Вероника рада счастью сына. Она отправляет фото Ксении женщине, которая помогла Денису нелегально достать ребенка. Анна приходит к Веронике и рассказывает, что полученный Денисом ребенок на самом деле был украден у Ксении. Отцом Максима является Андрей. Вероника предпочла все это скрыть от Дениса и Ксении. Заканчивается эта история тем, что Ксения раскрывает Андрею правду о Максиме. Тот очень рад услышанному. Ксения и Андрей вновь становятся парой.