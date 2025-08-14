Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Заклятые подруги»?

Чем заканчивается сериал «Заклятые подруги»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Заклятые подруги» - популярная российская мелодрама, вышедшая на канале Россия-1 в 2017 году.

Чем заканчивается сериал «Заклятые подруги»

Беременная Анна оказывается в сложной финансовой ситуации и вынуждена сдавать комнату в квартире. Одна из постоялиц, Рита, приводит в дом незнакомых мужчин, один из которых нападает на Анну и забирает её последние деньги. Вскоре рождается сын подруги Тани и Игоря, а потом и её собственный малыш. Не справляясь с переживаниями, Анна делится эмоциями с врачом, который предлагает отдать ребёнка на усыновление. Но героиня не готова на этот шаг и возвращается домой, где встречает нового квартиранта Толика, с которым постепенно завязываются доверительные отношения.

Тем временем сын Тани и Игоря заболевает и умирает, что приводит Таню в отчаяние и вызывает напряжение с Игорем. Узнав о трагедии, Анна пытается поддержать подругу. Вскоре начинаются конфликты с семьёй Игоря: отец предлагает Анне деньги за сына, а сам Игорь устраивает интриги, подсовывая наркотики Толика, которого арестовывают. Анна борется за ребёнка, обращается в полицию и соцслужбы, раскрываются махинации Виктора — отца Игоря.

В финале после угроз и попытки самоубийства Анну спасает Татьяна, они объединяются, чтобы вернуть малыша. Игоря арестовывают за насилие и интриги, а Анна воссоединяется с сыном. Толика выпускают, и он с Анной решает начать новую жизнь. История завершается, когда герои вместе с Таней идут в парк аттракционов, открывая новую главу в своей жизни.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Заклятые подруги
Заклятые подруги драма
2017, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше