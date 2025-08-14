Наш ответ:

«Заклятые подруги» - популярная российская мелодрама, вышедшая на канале Россия-1 в 2017 году.

Чем заканчивается сериал «Заклятые подруги»

Беременная Анна оказывается в сложной финансовой ситуации и вынуждена сдавать комнату в квартире. Одна из постоялиц, Рита, приводит в дом незнакомых мужчин, один из которых нападает на Анну и забирает её последние деньги. Вскоре рождается сын подруги Тани и Игоря, а потом и её собственный малыш. Не справляясь с переживаниями, Анна делится эмоциями с врачом, который предлагает отдать ребёнка на усыновление. Но героиня не готова на этот шаг и возвращается домой, где встречает нового квартиранта Толика, с которым постепенно завязываются доверительные отношения.

Тем временем сын Тани и Игоря заболевает и умирает, что приводит Таню в отчаяние и вызывает напряжение с Игорем. Узнав о трагедии, Анна пытается поддержать подругу. Вскоре начинаются конфликты с семьёй Игоря: отец предлагает Анне деньги за сына, а сам Игорь устраивает интриги, подсовывая наркотики Толика, которого арестовывают. Анна борется за ребёнка, обращается в полицию и соцслужбы, раскрываются махинации Виктора — отца Игоря.

В финале после угроз и попытки самоубийства Анну спасает Татьяна, они объединяются, чтобы вернуть малыша. Игоря арестовывают за насилие и интриги, а Анна воссоединяется с сыном. Толика выпускают, и он с Анной решает начать новую жизнь. История завершается, когда герои вместе с Таней идут в парк аттракционов, открывая новую главу в своей жизни.

