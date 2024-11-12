Чем заканчивается сериал «Встреча на встречке»?

Наш ответ:

«Встреча на встречке» — российский мини-сериал, состоящий из двух эпизодов. Премьера состоялась на канале ТВЦ 1 ноября 2024 года. Это история о девушке Анастасии, которая попадает в страшную автокатастрофу. К счастью, Настя остается в живых, но теряет память. При этом потерянные воспоминания оказались замещены фрагментами из прошлого погибшей в то же аварии Марины. Выйдя из больницы, Настя стремится наладить контакт с Владимиром, мужем Марины. Дело в том, что в посещающих Настю видениях их сыну угрожает опасность. Владимир, впрочем, не прислушивается к Насте, считая ее сумасшедшем. В то же время муж Насти начинает ее ревновать.



В конце фильма злодей Игорь Куликов похищает Сашу и Настю. Он связывается с Владимиром и предлагает сделку, требуя взамен ценный документ. Владимир, проявив хитрость, в итоге спасает Сашу и Настю. Игоря арестовывают. Документ, которым хотел завладеть преступник, содержал информацию об огромной сумме денег. Именно это стало причиной всех проблем Насти и ее семьи. Также есть намек, что Настя и Владимир останутся вместе.