Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал "Вампиры средней полосы"?

Чем заканчивается сериал "Вампиры средней полосы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 октября 2025 Дата обновления ответа: 24 октября 2025

«Вампиры средней полосы» — один из самых популярных российских сериалов последних лет, который продолжает выходить по сей день.

Чем заканчивается сериал «Вампиры средней полосы»


Прямо сейчас для просмотра доступны лишь два сезона, а третий стартует в ноябре. Поэтому рассказываем о том, чем завершился второй сезон «Вампиров средней полосы».

Второй сезон завершается масштабной битвой с вампирами с Урала, которые прибыли в Смоленск в погоне за беглянкой Милой. Их лидер, Борис Феликсович, похищает детей, угрожая их утопить, если ему не выдадут девочку. В решающем противостоянии на катере Аннушка сражается с могущественной Агатой, а на помощь ей приходит Мила. В схватке обе — и юная вампирша, и ее преследовательница — погибают. Одолеть самого Бориса удается благодаря Женеку, которого воскресил вампир-алхимик Святослав Вернидубович.

Параллельно рушатся все планы Костика, нового главы общины. Он пытался наладить подпольную торговлю вампирским лекарством, но его мать, Ирина Витальевна, раскрывает махинации. Личная драма разворачивается вокруг Ольги Анваровны, которая, превратившись в человека, с помощью своего возлюбленного Сергея похищает Милу, чтобы обменять ее на обратное превращение. План проваливается, и в финале тяжело раненого Сергея в последний момент обращает в вампира алхимик Жан.

Сезон оставляет несколько ключевых загадок для продолжения. Выясняется, что Аннушка — это Тамара, бывшая возлюбленная следователя Усачева, которая считал ее своей дочерью. А Ирина Витальевна заявляет, что Костик — это на самом деле сын Усачева. Финальной точкой становится угроза: на двери дома вампиров появляется фото Бориса Феликсовича с подписью «Скучаете? Скоро увидимся», намекая на его возвращение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы комедия, мистика
2021, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше