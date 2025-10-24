«Вампиры средней полосы» — один из самых популярных российских сериалов последних лет, который продолжает выходить по сей день.

Чем заканчивается сериал «Вампиры средней полосы»



Прямо сейчас для просмотра доступны лишь два сезона, а третий стартует в ноябре. Поэтому рассказываем о том, чем завершился второй сезон «Вампиров средней полосы».



Второй сезон завершается масштабной битвой с вампирами с Урала, которые прибыли в Смоленск в погоне за беглянкой Милой. Их лидер, Борис Феликсович, похищает детей, угрожая их утопить, если ему не выдадут девочку. В решающем противостоянии на катере Аннушка сражается с могущественной Агатой, а на помощь ей приходит Мила. В схватке обе — и юная вампирша, и ее преследовательница — погибают. Одолеть самого Бориса удается благодаря Женеку, которого воскресил вампир-алхимик Святослав Вернидубович.



Параллельно рушатся все планы Костика, нового главы общины. Он пытался наладить подпольную торговлю вампирским лекарством, но его мать, Ирина Витальевна, раскрывает махинации. Личная драма разворачивается вокруг Ольги Анваровны, которая, превратившись в человека, с помощью своего возлюбленного Сергея похищает Милу, чтобы обменять ее на обратное превращение. План проваливается, и в финале тяжело раненого Сергея в последний момент обращает в вампира алхимик Жан.



Сезон оставляет несколько ключевых загадок для продолжения. Выясняется, что Аннушка — это Тамара, бывшая возлюбленная следователя Усачева, которая считал ее своей дочерью. А Ирина Витальевна заявляет, что Костик — это на самом деле сын Усачева. Финальной точкой становится угроза: на двери дома вампиров появляется фото Бориса Феликсовича с подписью «Скучаете? Скоро увидимся», намекая на его возвращение.