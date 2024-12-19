Чем заканчивается сериал "Укрытие"?

Наш ответ:

Сериал «Укрытие» продолжает радовать поклонников непредсказуемым сюжетом. Прямо сейчас на стриминге AppleTV+ выходит второй сезон триллера. Проект уже официально продлен на третий и четвертый сезоны, которые станут заключительными. Пока неизвестно, чем закончится эта история. Впрочем, найти ответы можно, прочитав серию книг Хью Хауи, на которой основан сериал.



По сюжету 140 лет назад на Земле произошла экологическая катастрофа, сделавшая жизнь на поверхности невозможной. Люди укрылись в огромных подземных бункерах. Основные события разворачиваются в бункере №18 глубиной 144 этажа, где живут 10 тысяч человек. Верхние этажи заняты элитой, нижние — рабочим классом. На поверхность отправляют преступников и тех, кто пожелал свободы, но никто не возвращается. Через окно в столовой жители наблюдают, как каждый, кто покидает укрытие, умирает. Шериф Холстон, желавший выйти наружу, погиб, и его место заняла инженер Джульетта. Приняв новую должность, она пытается раскрыть тайну гибели своего возлюбленного. Расследуя череду странных смертей, Джульетта всё больше убеждается, что власти скрывают правду о мире и бункере.