Чем заканчивается сериал "Твин Пикс"?

Финал оригинального «Твин Пикса» оставляет зрителей в напряжённости и с множеством загадок. Агент Дейл Купер отправляется в Чёрный Вигвам, чтобы спасти Энни Блэкберн. Внутри он сталкивается с жуткими видениями, двойниками и духами, включая Боба и Лору Палмер. Купер оказывается в ловушке загадочного пространства, а его злобный двойник, одержимый Бобом, выбирается в реальный мир.
В последних сценах Купер просыпается в гостиничном номере, но ведёт себя странно. Он разбивает зеркало и, увидев в отражении Боба, зловеще смеётся. Судьба настоящего Купера остаётся неизвестной, а финал остаётся одной из самых мрачных загадок сериала, намекая, что зло победило. Неоднозначная концовка стала одной из самых узнаваемых за всю историю американского телевидения.
