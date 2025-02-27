Чем заканчивается сериал "Требуется мама в семью с тремя детьми"?

Наш ответ:

Сериал «Требуется мама в семью с тремя детьми» заканчивается следующим образом. Света ищет мастера для камина и знакомится с Тимофеем, который воспитывает троих детей после смерти жены. Тем временем ее муж Дима сталкивается с финансовыми проблемами и ссорится с любовницей Региной. Света узнает о его измене, требует развода и отказывается платить Тимофею. Вскоре на нее нападают злоумышленники по приказу Регины.



Тимофей находит Свету без сознания и отвозит в больницу. Она теряет память, и ему приходится забрать ее к себе. Дети называют Свету мамой, а Дима обеспокоен ее исчезновением. Узнав, что жена жива, он решает инсценировать похищение ради выкупа. Постепенно Света вспоминает прошлое и понимает, что ее обманывают. Она сталкивается с Димой, который просит прощения, но отвергает его. В итоге она выбирает Тимофея и его детей, начав новую жизнь.