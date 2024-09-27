Чем заканчивается сериал "Трасса"?

Сериал "Трасса" — новая драматическая премьера, которая стартовала на стриминговой платформе Okko 5 сентября 2024 года. Сейчас зрители могут насладиться первыми восемью эпизодами из десяти, но финал останется загадкой до 31 октября, когда выйдет последняя серия первого сезона.
Сюжет строится вокруг Светланы, отправившейся на поиски своей приемной дочери Киры, которая исчезла, пытаясь найти своих биологических родителей. Параллельно в курортном городке происходит шокирующее событие: тринадцатилетняя девочка убивает свою семью во сне и пытается покончить с собой. Расследование этого резонансного дела поручено следователю Эльвире Бараевой, которая вскоре обнаруживает связь между загадочным происшествием, Светланой и ее пропавшей дочерью.
