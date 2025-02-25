Чем заканчивается сериал «Токсичный роман»?

Наш ответ:

«Токсичный роман» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший 20 февраля 2025 года на телеканале «Домашний». В центре сюжета — иллюстратор детских книг Елена. Ее жизнь складывается наилучшим образом, но не хватает только собственной семьи. Однажды Елена в своей день рождения знакомится на экскурсии с обаятельным Георгием. Он всячески за ней ухаживает, но на самом деле оказывается манипулятором и абьюзером. Доходит до того, что Елена застает Георгия вместе с другой женщиной. Подруга Лены, спешившая ее утешить, погибла в результате аварии, оставив двух дочек. Елена пытается добиться опеки над девочками, а также защитить себя.



Георгий строит козни Лене и препятствует тому, чтобы она получила опеку над детьми погибшей подруги. Казалось бы, злодей добился своего. Однако на помощь Лене приходит Александр. В итоге Лене позволяют забрать девочек из детского дома. Спустя несколько месяцев Лена вышла замуж за Александра и забеременела от него. Семейство живет счастливо.