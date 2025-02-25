Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Токсичный роман»?

Чем заканчивается сериал «Токсичный роман»?

Олег Скрынько 25 февраля 2025 Дата обновления: 25 февраля 2025
Наш ответ:

«Токсичный роман» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший 20 февраля 2025 года на телеканале «Домашний». В центре сюжета — иллюстратор детских книг Елена. Ее жизнь складывается наилучшим образом, но не хватает только собственной семьи. Однажды Елена в своей день рождения знакомится на экскурсии с обаятельным Георгием. Он всячески за ней ухаживает, но на самом деле оказывается манипулятором и абьюзером. Доходит до того, что Елена застает Георгия вместе с другой женщиной. Подруга Лены, спешившая ее утешить, погибла в результате аварии, оставив двух дочек. Елена пытается добиться опеки над девочками, а также защитить себя.

Георгий строит козни Лене и препятствует тому, чтобы она получила опеку над детьми погибшей подруги. Казалось бы, злодей добился своего. Однако на помощь Лене приходит Александр. В итоге Лене позволяют забрать девочек из детского дома. Спустя несколько месяцев Лена вышла замуж за Александра и забеременела от него. Семейство живет счастливо.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Токсичный роман
Токсичный роман мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше