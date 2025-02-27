Меню
Чем заканчивается сериал "Телохранители"?

Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Телохранители» - комедийный сериал, который выходит на ТНТ прямо сейчас. Второй сезон еще не завершен, поэтому сложно сказать, чем именно он завершится. Об этом зрители смогут узнать 6 марта, когда на экраны выйдет заключительный эпизод.

Адвокат по-прежнему берётся за самые громкие дела, что неизбежно приводит к росту числа врагов. Для его верных телохранителей работы меньше не станет. Юрок продолжает встречаться с Вероникой, но их отношения проходят серьёзное испытание — отец девушки, а по совместительству начальник ребят, сделает всё, чтобы разлучить их. Ящер готовится к рождению ребёнка и стремится создать для семьи финансовую подушку. А вот жизнь Тучи остаётся столь же стабильной, как и прежде. Тем временем Адвокат снова пытается усмирить своенравного отца, а также берётся за перевоспитание жены Саши, что приводит к неожиданным последствиям.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Телохранители
Телохранители комедия, криминал
2023, Россия
8.0
