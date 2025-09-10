Меню
Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Слабый герой» — корейский сериал, выходивший на Netflix с 2022 по 2025 год.

Синопсис гласит:

Тихий и неприметный старшеклассник Ён Щи-ын старается держаться в стороне и сосредоточен лишь на учебе, но всё меняется, когда школьный хулиган решает сломать ему жизнь, втянув в игру нового ученика. Неожиданно на стороне Щи-ына оказывается Ан Су-хо — бывший спортсмен, привыкший решать конфликты кулаками.

Чем заканчивается сериал «Слабый герой»

Финал «Слабого героя» подводит итог истории Си Ына на горько-сладкой ноте. После череды жестоких разборок и предательств он вместе с новыми друзьями из школы Ынджан побеждает Союз, а главное — получает долгожданные новости о том, что его лучший друг Су Хо очнулся. Их встреча у больницы становится эмоциональной кульминацией: Си Ын наконец может отпустить чувство вины и начать путь к примирению. Однако послесловие добавляет мрачных красок — Бэкджин оказывается мертв, вероятнее всего по вине безжалостного Чхве, а его место в Союзе предлагают Сон Чже. Тот отказывается, но очевидно, что давление криминального мира никуда не исчезло. Концовка намекает на продолжение: Су Хо, скорее всего, станет частью школы Ынджан, а впереди героев ждут новые испытания и еще более опасные противники.

