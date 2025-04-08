Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Реальные пацаны»?

Олег Скрынько 8 апреля 2025 Дата обновления: 8 апреля 2025
Наш ответ:

«Реальные пацаны» — знаменитый российский сериал, выходивший на телеканале ТНТ в 2010–2023 годах. Заключительная серия вышла 2 ноября 2023 года. Сериал повествует о жизни и невероятных приключениях обыкновенного пермского парня Коляна и его близких.

В концовке «Прощального сезона» Колян, бывший участковый Игорь Сергеевич и Машка поехали в Москву на поиски продюсеров для запуска нового проекта. Герои провели несколько деловых встреч, но они не увенчались успехом. При этом в ресторане Колян познакомился с официантом, который оказался поклонником «Реальных пацанов». Молодой человек попросил своих кумиров записать видео для своего друга, который находится в госпитале из-за ранения, полученного на СВО. Тронутый Колян решает лично проведать бойца. В финальной серии персонажи в роли самих себя общаются с участниками СВО в госпитале. За кадром звучит песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реальные пацаны
Реальные пацаны комедия
2010, Россия
9.0
