Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Прометей»?

Чем заканчивается сериал «Прометей»?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Прометей» — российский сериал в жанре детективного мистического триллера. Шоу стартовало в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 декабря 2024 года, а финальные эпизоды стали доступны 2 января. По сюжету экс-работник спецслужб Шапошников, находчивая журналистка Анна, а также физик Вадим и оператор-технарь Никита расследуют загадочное происшествие, связанное с исчезновением в 1998 году пассажирского самолета, который следовал из Барнаула в Москву. Дело в том, что спустя 20 с лишним лет один из пассажиров лайнера внезапно позвонил своим родственникам из аэропорта, сообщив, что он сошел на землю. В концовке главным героям удается выяснить тайну аномального рейса — за этим инцидентом стоят научные эксперименты с пространством и временем, которые имели место в Советском Союзе и продолжились в России. Руководил этими исследованиями Черепанов. В результате течение времени разделилось на две параллельные линии — «зеленую» и «желтую». Оказывается, что Шапошников прибыл из альтернативной «желтой» реальности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прометей
Прометей фантастика, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше