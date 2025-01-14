Чем заканчивается сериал «Прометей»?

Наш ответ:

«Прометей» — российский сериал в жанре детективного мистического триллера. Шоу стартовало в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 декабря 2024 года, а финальные эпизоды стали доступны 2 января. По сюжету экс-работник спецслужб Шапошников, находчивая журналистка Анна, а также физик Вадим и оператор-технарь Никита расследуют загадочное происшествие, связанное с исчезновением в 1998 году пассажирского самолета, который следовал из Барнаула в Москву. Дело в том, что спустя 20 с лишним лет один из пассажиров лайнера внезапно позвонил своим родственникам из аэропорта, сообщив, что он сошел на землю. В концовке главным героям удается выяснить тайну аномального рейса — за этим инцидентом стоят научные эксперименты с пространством и временем, которые имели место в Советском Союзе и продолжились в России. Руководил этими исследованиями Черепанов. В результате течение времени разделилось на две параллельные линии — «зеленую» и «желтую». Оказывается, что Шапошников прибыл из альтернативной «желтой» реальности.