Чем заканчивается сериал "Преступление и наказание"?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Преступление и наказание" - долгожданная новинка на отечественных стримингах. На сайте Кинопоиска вышли первые 4 эпизода, тогда как оставшиеся шесть появятся на платформе лишь 30 ноября. Поэтому узнать о том, какую концовку предложат зрителям авторы, заведомо сказать нельзя.

4 эпизод 1 сезона "Преступления и наказания" завершился следующим образом. После жуткого поступка, когда Родион убил топором старуху-проценщицу, он начинает приходить в себя. Дмитрий заботливо расспрашивает его о самочувствии и напоминает о бессвязных речах, которые Родион произносил в бреду. В этот момент в комнату заходит Лужин, напоминающий, что он — жених его сестры. Сначала Раскольников делает вид, что не помнит его, но затем в присутствии друга выражает о нем свое крайне негативное мнение. Он требует, чтобы Лужин ушел, иначе обещает вытолкать его с лестницы. Лужин называет Родиона больным и уходит, а вслед за ним выходит и Дмитрий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Преступление и наказание
Преступление и наказание драма, криминал
2024, Россия
0.0
