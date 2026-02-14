Чем заканчивается сериал «Повелитель мух»?

«Повелитель мух» — британский драматический мини-сериал, премьера которого состоялась 8 февраля 2026 года. Шоу представляет собой экранизацию одноименного классического романа Уильяма Голдинга. Книга вышла в свет в 1954 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в начале 1950-х годов. По сюжету группа английских школьников выживает в авиакатастрофе и оказывается на необитаемом тропическом острове в Тихом океане. Мальчик по имени Ральф пытается стать лидером группы. С помощью интеллигентного Пигги он надеется найти выход из ужасной ситуации. С этим не согласен Джек, который тоже вступает в борьбу за власть.

Что будет в концовке

Роман заканчивается тем, загнанный дикарями Ральф выбегает из кустов на берег и падает на песок. Перед ним возникает офицера британского военно-морского флота. Моряки высадились со своего судна, заметив дым от пожара на острове. Офицер спрашивает мальчиков, кто у них главный. Откликается Ральф, тогда как бунтарь Джек остается в стороне. Сначала офицер думает, что мальчики играют в войнушку, но затем узнает от Ральфа, что на острове уже погибли двое. Офицер в шоке от того, что английские мальчики превратились в дикарей. Ральф понимает, насколько он и другие мальчики деградировали. Он начинает рыдать. Его примеру следуют и другие дети.