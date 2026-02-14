Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Повелитель мух»?

Чем заканчивается сериал «Повелитель мух»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 февраля 2026 Дата обновления ответа: 14 февраля 2026

«Повелитель мух» — британский драматический мини-сериал, премьера которого состоялась 8 февраля 2026 года. Шоу представляет собой экранизацию одноименного классического романа Уильяма Голдинга. Книга вышла в свет в 1954 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в начале 1950-х годов. По сюжету группа английских школьников выживает в авиакатастрофе и оказывается на необитаемом тропическом острове в Тихом океане. Мальчик по имени Ральф пытается стать лидером группы. С помощью интеллигентного Пигги он надеется найти выход из ужасной ситуации. С этим не согласен Джек, который тоже вступает в борьбу за власть.

Что будет в концовке

Роман заканчивается тем, загнанный дикарями Ральф выбегает из кустов на берег и падает на песок. Перед ним возникает офицера британского военно-морского флота. Моряки высадились со своего судна, заметив дым от пожара на острове. Офицер спрашивает мальчиков, кто у них главный. Откликается Ральф, тогда как бунтарь Джек остается в стороне. Сначала офицер думает, что мальчики играют в войнушку, но затем узнает от Ральфа, что на острове уже погибли двое. Офицер в шоке от того, что английские мальчики превратились в дикарей. Ральф понимает, насколько он и другие мальчики деградировали. Он начинает рыдать. Его примеру следуют и другие дети.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повелитель мух
Повелитель мух драма, триллер, мини-сериал
2026, Великобритания
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 55 комментариев
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 8 комментариев
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 18 комментариев
Как в мае выбрать спелый арбуз без нитратов: задача сложная, но невозможная
В мае засыпаю гвоздику мукой – радуюсь своей смекалке все лето: лайфхак полезен для дома и дачи
Витрины как в хорроре, а цены смешные: почему в «Светофоре» такое дешевое мясо – есть 3 причины
«Тебя посодют, а ты тест пройди»: узнали цитату из «Берегись автомобиля»? Тогда точно ответите на 5/6 в нашей сложной викторине
«Первый отдел» откладывается, но следующая премьера НТВ уже разожгла любопытство: «буду смотреть, актеры классные»
Зрители 5 лет ждали этот сериал с Фомой и Брагиным — и он не подвел: после первой серии уже «не оторваться»
А мы тут тестами балуемся: угадаете советскую классику по аппетитной цитате о еде? Мы проголодались уже на 4-м вопросе
«Такая драма, что я заплакала»: финал «Приговора» с Васильевым взорвал Сеть — «просмотрел все 10 серий буквально за один день»
«От всей души переживала» в этой сцене «Первого отдела 4»: самая жизненная в сериале – «с предвкушением ждала развития событий»
Самым популярным сериалом в мае у россиян оказался «эпический провал»: всего 50% свежести на RT – «такая дичь, что хоть смейся»
Шестая серия «Извне» не вышла в срок — плохие новости для фанатов: правду о Человеке в желтом узнаем не скоро
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше