Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Порочная связь»?

Чем заканчивается сериал «Порочная связь»?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Порочная связь» — российский мелодраматический мини-сериал телеканала «Домашний», состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 12 февраля 2024 года. В центре сюжета — Людмила, которая из-за проблем с мужем Вячеслвом сошлась с импозантным молодым коллегой Романом. Со временем эта интрижка превратилась в серьезные отношения, поэтому Людмиле приходится выбирать между романом на стороне и привычной семейной жизнью. При этом Роман начинает проявлять интерес к семье Людмилы. Он завоевывает сердце ее дочери Ольги и становится другом Вячеслава. Кроме того, на работе ходят слухи, что Роман должен заменить Людмилу на ее должности. Девушка понимает, что Роман преследует собственные интересы. Людмила пытается покончить с ним отношения, но все оказывается не так просто. В итоге Ольга узнает об отношениях матери с Романом и рассказывает об этом отцу. Людмиле приходится уйти из дома. Также выясняется, что Роман хочет использовать Людмилу для реализации преступным путем своих карьерных амбиций. Людмила узнает, что Роман живет под чужим именем, и сообщает об этом бывшему начальнику. Из-за этого Романа увольняют. Вячеслав, осознавая свою вину перед женой, которой он пренебрегал, решает помириться. Озлобленный Роман подстраивает аварию, в которую попадает Людмила. Он ее похищает. Вячеслав, однако, спасает Людмилу. Они воссоединяются, а Романа арестовывают.

Порочная связь
Порочная связь мелодрама
2024, Россия
0.0
