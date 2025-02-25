Чем заканчивается сериал «Подари мне надежду»?

Наш ответ:

«Подари мне надежду» — российский мелодраматический сериал, состоящий из четырех эпизодов. По сюжету у кардиохирурга Аллы Агаповой погибает муж Сергей, с которым она планировала развестись. Дело в том, что дочь Таня уже стала взрослой, а живой связи между супругами давно нет. Кроме того, Алла подозревала, что Сергей ей неверен. После неожиданной смерти мужа Алла пытается разобраться в произошедшем, что приводит к раскрытию семейных тайн. Также Алла встречает свою первую любовь в лице Виктора.



Виновником смерти Сергея оказывается Олег. Таня попадает в больницу, теряет ребенка, но ее спасают. Она сходится с Пашей. Дина, получив много денег от Ильи, развивает свой бизнес. Виктор становится министром. Алле предлагают должность главврача, но она отказывается, поскольку беременна от Виктора. Алла и Виктор поженились. У них рожается девочка, которую назвали Надеждой.