Чем заканчивается сериал "Плевако"?

Олег Скрынько 27 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В последнем эпизоде «Плевако» происходит следующее. Николай Федорович добивается освобождения Саввы Мамонтова под домашний арест, но суд над ним превращается в испытание. Плевако не только доказывает невиновность друга, но и раскрывает сложную схему предательства: за обвинениями Мамонтова стоит желание Витте завладеть акциями и железной дорогой. Тем временем банкир, которому Мария обращается за займом, оказывается под давлением и погибает при загадочных обстоятельствах.

Личная жизнь героев также переплетается с драмой: Шубнинский объявляет о свадьбе с Александрой, а Мария и Плевако соглашаются стать их посаженными родителями. Мария просит прощения у Василия, но он снова отказывает ей в разводе. Кульминацией становится разоблачение. Победоносцев предупреждает Плевако, что дело Мамонтова — лишь прикрытие для попытки сместить Витте. На обратном пути Шульц нападает на Плевако, стремясь скрыть махинации с государственными деньгами. В итоге Федор спасает отца, обезвреживая Шульца, но путь адвоката к истине заканчивается трагически: Плевако умирает от разрыва сердца в 1908 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плевако
Плевако драма, исторический
2024, Россия
8.0
