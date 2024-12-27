Чем заканчивается сериал "Плевако"?

Наш ответ:

В последнем эпизоде «Плевако» происходит следующее. Николай Федорович добивается освобождения Саввы Мамонтова под домашний арест, но суд над ним превращается в испытание. Плевако не только доказывает невиновность друга, но и раскрывает сложную схему предательства: за обвинениями Мамонтова стоит желание Витте завладеть акциями и железной дорогой. Тем временем банкир, которому Мария обращается за займом, оказывается под давлением и погибает при загадочных обстоятельствах.



Личная жизнь героев также переплетается с драмой: Шубнинский объявляет о свадьбе с Александрой, а Мария и Плевако соглашаются стать их посаженными родителями. Мария просит прощения у Василия, но он снова отказывает ей в разводе. Кульминацией становится разоблачение. Победоносцев предупреждает Плевако, что дело Мамонтова — лишь прикрытие для попытки сместить Витте. На обратном пути Шульц нападает на Плевако, стремясь скрыть махинации с государственными деньгами. В итоге Федор спасает отца, обезвреживая Шульца, но путь адвоката к истине заканчивается трагически: Плевако умирает от разрыва сердца в 1908 году.