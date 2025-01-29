Чем заканчивается сериал «Папины дочки»?

Наш ответ:

«Папины дочки» — российский ситком для всей семьи, выходивший на канале СТС в 2007–2013 годах. В 2023 году проект был перезапущен под названием «Папины дочки. Новые». Оригинальное шоу повествует о психотерапевте Сергее Васнецове, который, будучи брошенный женой, в одиночку воспитывает пять дочерей. Изначально финалом этой истории должен был стать 14-й сезон. Сергей мирится с вернувшейся еще в 7-м сезоне женой Людмилой, у них рождается сын Александр. Даша отказывается от облика гота, выходит замуж за Веника и рожает дочь Соню. Женя, получив образование в США, становится секретарем премьер-министра. Галина Сергеевна профессионально занимается наукой. Маша, поработав учителем физики в школе, начинает карьеру актрисы. В дальнейшем «Папины дочки» получили еще четыре сезона, которые можно назвать приквелом концовки 14-го сезона. Эти серии повествуют о самостоятельной жизни Маши, Галины Сергеевны, Даши и Веника.