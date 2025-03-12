Чем заканчивается сериал «Охотники за призраком»?

Наш ответ:

«Охотники за призраком» — мистический сериал онлайн-кинотеатра Okko. Премьера состоялась 17 января 2025 года, а финальный эпизод стал доступен 28 февраля. По сюжету 14-летний мальчик Жена теряет мать, которая гибнет при таинственных обстоятельствах. После трагедии с Женей связываются экс-следователь Максим и его причудливый немой напарник. Они рассказывают, что в гибели мамы Жени виноват смертоносный призрак, известный как Пассажир. Он способный завладевать телами людей и совершать злодейства. Трио главных героев решают выследить Пассажира.



В последней серии Женя и его товарищи выясняют, кем был призрак при жизни. Выясняется, что много лет назад этого маньяка при жизни посетил демон в облике мужчины в шляпе. Этот незнакомец умеет управлять тараканами. Он предлагает маньяку провести специальный ритуал, дарующий бессмертие и возможность вселяться в тела других людей. Взамен маньяк обязуется навечно стать слугой демона. Главные герои находят останки Пассажира, но тот оказывает сопротивление и берет под контроль тело майора, служащего в тюрьме. Пассажир готов нанести решающий удар, но мать Жени жертвует собой, выбивая призрака из тела майора. Женя магическим образом обезвреживает Пассажира и сжигает его силой мысли. Таракан убегает с места событий и сообщает демону, что его слуга погиб. Демон решает отомстить, что намекает на потенциальный второй сезон.