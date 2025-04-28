Меню
Чем заканчивается сериал "Одни из нас"?

Олег Скрынько 28 апреля 2025 Дата обновления: 28 апреля 2025
Наш ответ:

«Одни из нас» - один из самых обсуждаемых сериалов наших дней. Несмотря на то, что сюжет близок к игре-первоисточнику, на данный момент неизвестно, как именно завершится экранизация. Прямо сейчас в эфир HBO выходит второй сезон, а затем зрителей ждет третий. Таким образом, до завершения истории еще очень далеко.

По сюжету мир охватила эпидемия, истребившая большую часть населения. Немногочисленные выжившие обитают в поселениях, огражденных от внешнего мира. Главные герои – мужчина по имени Джоэл и девочка-подросток Элли, который объединяются для совместного путешествия по постапокалиптической Америке. От их действий может завесить будущее всего человечества.

