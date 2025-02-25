Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал "Обратная сторона луны"?

Чем заканчивается сериал "Обратная сторона луны"?

Олег Скрынько 25 февраля 2025 Дата обновления: 25 февраля 2025
Наш ответ:

Финал сериала «Обратная сторона Луны» держит зрителей в напряжении до последней минуты. Завершается он так:

В настоящем врачи решают отключить Михаила от аппарата жизнеобеспечения. Мать подписывает согласие, а его место в палате готовят для Павлова, известного как Рыжий, которого должны привести в сознание для суда. В прошлом Рыжий намеренно добивается помещения в психиатрическую клинику, чтобы обдумать дальнейшие шаги. Он знает, что смерть — ключ к возвращению в свое время. Михаил пытается изменить будущее, отговаривая себя-школьника становиться милиционером, но безуспешно. Тогда Рыжий похищает юного Михаила и душит его, но сам Михаил вмешивается, нападает на Рыжего в его детстве, но не решается убить ребенка. Он узнает, где находится отец Рыжего, что заставляет последнего отпустить мальчика. Рыжий встречает Михаила на даче и объясняет, что именно его действия сделали его таким. Затем он усыпляет Михаила и уходит.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Обратная сторона Луны
Обратная сторона Луны приключения, криминал, драма, фантастика
2012, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше