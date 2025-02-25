Чем заканчивается сериал "Обратная сторона луны"?

Наш ответ:

Финал сериала «Обратная сторона Луны» держит зрителей в напряжении до последней минуты. Завершается он так:



В настоящем врачи решают отключить Михаила от аппарата жизнеобеспечения. Мать подписывает согласие, а его место в палате готовят для Павлова, известного как Рыжий, которого должны привести в сознание для суда. В прошлом Рыжий намеренно добивается помещения в психиатрическую клинику, чтобы обдумать дальнейшие шаги. Он знает, что смерть — ключ к возвращению в свое время. Михаил пытается изменить будущее, отговаривая себя-школьника становиться милиционером, но безуспешно. Тогда Рыжий похищает юного Михаила и душит его, но сам Михаил вмешивается, нападает на Рыжего в его детстве, но не решается убить ребенка. Он узнает, где находится отец Рыжего, что заставляет последнего отпустить мальчика. Рыжий встречает Михаила на даче и объясняет, что именно его действия сделали его таким. Затем он усыпляет Михаила и уходит.