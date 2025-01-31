Меню
Чем заканчивается сериал «Нерожденная»?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 3 февраля 2025
Наш ответ:

«Нерожденная» — российский сериал в жанре мистического детектива. Премьера состоялась 15 декабря на телеканале «ТВ-3». Это история о старшей школьнице Алисе, которая обладает способностью видеть призраков умерших людей и общаться с ними. Девушка использует свой дар для того, чтобы помочь следствию в поисках ее пропавшей одноклассницы. По ходу развития событий Алиса также узнает тайну своего семейного прошлого.

Алисе в итоге удается найти тело Маши и поговорить с ее призраком. Погибшая девочка рассказывает, что хотела уйти из жизни, чтобы воссоединиться с покойной матерью. Маша объясняет, что не могла жить с отцом и его новой женой, которая была подругой матери. Совершить самоубийство Маше согласился помочь Паша, внук Семеновны. Маша передумала умирать, когда почувствовала боль, но Паша довел дело до конца. Пашу арестовывают. Семеновна умирает, а ее наследницей становится Марина. Она проклинает Ивана. Алиса рассказывает Васе о своем даре видеть призраков, а также о том, что в болоте находятся трупы девушек и женщин. Выясняется, что это правда. Тем самым Алиса помогает раскрыть ряд преступлений. Алиса видит призрак Светланы, которая, соответственно, умерла. Ее убил собутыльник. Алиса выпускается из школы и собирается переехать. Вася дает ей проклятую брошь, используя которую Марина хотела погубить Свету и ее дочь. Алиса прикрепляет брошь к одежде.

