Чем заканчивается сериал «Наследники. Дар крови»?

Наш ответ:

«Наследники. Дар крови» — российский фэнтезийный сериал, премьера которого состоялась 14 октября. Шоу выходит на таких онлайн-платформах, как Okko, Wink и ctc.ru Первый сезон включает двенадцать эпизодов, из которых на данный момент вышли только десять. Одиннадцатая серия станет доступна 30 октября, а двенадцатая — 31 октября. По этой причине пока нет информации о том, чем закончится эта история.



В центре сюжета — дети волшебницы Нади и ее мужа Романа, который является обыкновенным человеком. Однажды на пару было совершено нападение, в результате которого Надя, судя по всему, погибла, так что Роман в одиночку воспитывает детей. Со временем у них тоже обнаруживаются магические способности. Это не нравится сестре Нади в лице Веры, которая работает в Отделе магической безопасности. Коварная Вера и ее подручный Дэн открывают охоту на юных чародеев.