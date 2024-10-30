Меню
Чем заканчивается сериал «Наследники. Дар крови»?

Олег Скрынько 30 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Наследники. Дар крови» — российский фэнтезийный сериал, премьера которого состоялась 14 октября. Шоу выходит на таких онлайн-платформах, как Okko, Wink и ctc.ru Первый сезон включает двенадцать эпизодов, из которых на данный момент вышли только десять. Одиннадцатая серия станет доступна 30 октября, а двенадцатая — 31 октября. По этой причине пока нет информации о том, чем закончится эта история.

В центре сюжета — дети волшебницы Нади и ее мужа Романа, который является обыкновенным человеком. Однажды на пару было совершено нападение, в результате которого Надя, судя по всему, погибла, так что Роман в одиночку воспитывает детей. Со временем у них тоже обнаруживаются магические способности. Это не нравится сестре Нади в лице Веры, которая работает в Отделе магической безопасности. Коварная Вера и ее подручный Дэн открывают охоту на юных чародеев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Наследники. Дар крови
Наследники. Дар крови фэнтези
2024, Россия
9.0
