Чем заканчивается сериал «Набранный Вами номер»?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Набранный Вами номер» — южнокорейский сериал, в котором сочетаются черты триллера, детектива и мелодрамы. Премьера состоялась 22 ноября на стрим-сервисе Netflix. В центре сюжета — Пэк Са-он из семьи крупных политиков. На протяжении своей карьеры ему довелось побыть военным корреспондентом, медиатором и телеведущим. Его супруга Хон Хи-джу является дочерью владельца газеты. Хон Хи-джу нема. Работает она в суде переводчиком на язык жестов. Супруги вместе уже три года, но практически не общаются. Ситуация меняется, когда женщина становится жертвой похищения. Заканчивается сериал тем, что Са-он пропадает. Он уезжает из Кореи, узнав о том, что в бедах семьи Хи-Джун и ее немоте виноват его отец. Хи-джу расстраивается из-за исчезновения Са-она. Она отправляется на его поиски в Арган. Пара воссоединяется и возвращается домой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Набранный Вами номер
Набранный Вами номер драма, мелодрама, триллер
2024, Южная Корея
9.0
