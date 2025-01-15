Чем заканчивается сериал «Набранный Вами номер»?

Наш ответ:

«Набранный Вами номер» — южнокорейский сериал, в котором сочетаются черты триллера, детектива и мелодрамы. Премьера состоялась 22 ноября на стрим-сервисе Netflix. В центре сюжета — Пэк Са-он из семьи крупных политиков. На протяжении своей карьеры ему довелось побыть военным корреспондентом, медиатором и телеведущим. Его супруга Хон Хи-джу является дочерью владельца газеты. Хон Хи-джу нема. Работает она в суде переводчиком на язык жестов. Супруги вместе уже три года, но практически не общаются. Ситуация меняется, когда женщина становится жертвой похищения. Заканчивается сериал тем, что Са-он пропадает. Он уезжает из Кореи, узнав о том, что в бедах семьи Хи-Джун и ее немоте виноват его отец. Хи-джу расстраивается из-за исчезновения Са-она. Она отправляется на его поиски в Арган. Пара воссоединяется и возвращается домой.