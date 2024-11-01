Чем заканчивается сериал "Мой любимый Раджа"?

Наш ответ:

Сериал "Мой любимый Раджа" — одно из ярчайших событий сезона на канале Домашний, мгновенно покорившее зрителей захватывающим сюжетом и харизматичными героями. В финале четвертого эпизода накал страстей достигает пика.



Радж, заметив синяки на теле Елены, готов броситься выяснять отношения с её мужем Виктором. Но Елена останавливает его, сообщая, что подала на развод. Радж признается ей в любви и делает предложение. Но в этот момент приходит тревожная новость из Индии: его бабушка госпитализирована, и после этого связь с ней прерывается. Радж срочно улетает на родину, а Елена обещает дождаться его, чтобы дать ответ. Вскоре господин Мишра перестает выходить на связь. Что случилось? Неужели чувства Раджа к Елене были обманом?