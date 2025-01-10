Чем заканчивается сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский комедийно-драматический музыкальный сериал. Премьера состоялась 1 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. В центре сюжета — Катя Орлова и Леха Данилин, которых судьба свела в провинциальном российском городке. Они немедленно поженились, но история их отношений оказывается полна препятствий. Леха — обыкновенный парень, тогда как Катя — выросшая в Лондоне дочь миллиардера, чьи родители погибли в автокатастрофе. Заканчивается первый сезон тем, что Леха значится пропавшим без вести в зоне военных действий. В этой связи Кате предстоит сделать тяжелый выбор: оформить развод и вернуться в Лондон или же самой отправиться к линии фронта в числе ансамбля вместе с женами других военных. В итоге девушка бежит к своему адвокату, чтобы взять фамилию мужа и отправиться на его поиски. Во время одного из выступлений Катя вдруг видит в толпе Леху, но это может быть как реальность, так и плод ее воображения.