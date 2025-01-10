Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Чем заканчивается сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский комедийно-драматический музыкальный сериал. Премьера состоялась 1 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. В центре сюжета — Катя Орлова и Леха Данилин, которых судьба свела в провинциальном российском городке. Они немедленно поженились, но история их отношений оказывается полна препятствий. Леха — обыкновенный парень, тогда как Катя — выросшая в Лондоне дочь миллиардера, чьи родители погибли в автокатастрофе. Заканчивается первый сезон тем, что Леха значится пропавшим без вести в зоне военных действий. В этой связи Кате предстоит сделать тяжелый выбор: оформить развод и вернуться в Лондон или же самой отправиться к линии фронта в числе ансамбля вместе с женами других военных. В итоге девушка бежит к своему адвокату, чтобы взять фамилию мужа и отправиться на его поиски. Во время одного из выступлений Катя вдруг видит в толпе Леху, но это может быть как реальность, так и плод ее воображения.

Дмитрий Токарев 14 января 2025, 00:24
На мой взгляд сериал не требует продолжения. Основной сюжет полностью закончен. Если соберуться снимать 2-ой сезон, то это будет ошибкой. Начнется натягивание сюжета на хронометраж, а это будет провалом. Переплюнуть 1-ый сезон будет очень трудно, если вообще возможно. Поэтому, главной, и пожалуй единственной ошибкой авторов, было сделать открытый финал. Надо было ставить жирную, красивую точку в финале, и это было бы идеально.
14 января 2025, 00:24
Елена Оломпиева 20 января 2025, 09:48
Согласна, что не требует продолжения. На мой взгляд нет никакого "открытого финала". Все предельно ясно - Лехи больше нет. И в финальной песне, нет шансов на "вторую весну".
20 января 2025, 09:48
