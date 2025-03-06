Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Извне»?

Чем заканчивается сериал «Извне»?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

«Извне» — американский сериал, в котором сочетаются ужасы, фантастика, драма и детектив. Сериал состоит из трех сезонов: первый вышел в 2022 году, второй — в 2023 году, тогда как третий завершился 24 ноября 2024 года. Действие разворачивается в американском городке, который затерялся в лесу. Тот, кто попадает в это место, не может его покинуть — этому препятствует некая неведомая сила. В дневное время местные жители пытаются создать подобие нормального быта и все же найти способ вырваться из городка. По ночам же люди прячутся, поскольку на охоту выходят смертоносные монстры, обитающие в лесу.

В третьем сезоне Табита попадает во внешний мир и пытается отыскать отца Виктора, чтобы получить хоть какие-то объяснения. В то же время город накрыла зима, уничтожившая урожай и приведшая к голоду. В фокусе оказывается Фатима, ожидающая ребенка, но с ним явно что-то не так. В концовке раскрывается главная интрига — что же случилось в городе. Проклятие связано с жертвоприношениями. В прошлом здесь жили люди, стремившиеся к обретению вечной жизни. Ради этого они приносили в жертву детей. Монстры — это те, кто отправлял детей на заклание. При этом убить монстров нельзя, поскольку они возрождаются. Фатима в итоге рожает улыбающегося монстр. Также важно, что жители города подвергают пыткам подростка Элджина, который укрыл Фатиму сарае. Прибегнув к пыткам, шериф Бойд проходит некую точку невозврата.

Табита и Джейд раскрывают секрет бутылочного дерева. Становится понятно, что в записках зашифрованы ноты. Они приближаются к дереву, чтобы сыграть мелодию. Табита вдруг вспоминает свою предыдущую жизнь, в которой у нее и Джейда был ребенок, ставший жертвой в ходе ритуала. По этой причине она видит призраки детей. Шокированный Джим уходит в лес, к нему врывается дочь Джули, прибывшая из будущего. Она предупреждает отца об угрозе и сообщает, что нужно изменить историю. Тут появляется таинственный мужчина в желтом костюме. Он убивает Джима.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше