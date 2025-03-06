Чем заканчивается сериал «Извне»?

Наш ответ:

«Извне» — американский сериал, в котором сочетаются ужасы, фантастика, драма и детектив. Сериал состоит из трех сезонов: первый вышел в 2022 году, второй — в 2023 году, тогда как третий завершился 24 ноября 2024 года. Действие разворачивается в американском городке, который затерялся в лесу. Тот, кто попадает в это место, не может его покинуть — этому препятствует некая неведомая сила. В дневное время местные жители пытаются создать подобие нормального быта и все же найти способ вырваться из городка. По ночам же люди прячутся, поскольку на охоту выходят смертоносные монстры, обитающие в лесу.



В третьем сезоне Табита попадает во внешний мир и пытается отыскать отца Виктора, чтобы получить хоть какие-то объяснения. В то же время город накрыла зима, уничтожившая урожай и приведшая к голоду. В фокусе оказывается Фатима, ожидающая ребенка, но с ним явно что-то не так. В концовке раскрывается главная интрига — что же случилось в городе. Проклятие связано с жертвоприношениями. В прошлом здесь жили люди, стремившиеся к обретению вечной жизни. Ради этого они приносили в жертву детей. Монстры — это те, кто отправлял детей на заклание. При этом убить монстров нельзя, поскольку они возрождаются. Фатима в итоге рожает улыбающегося монстр. Также важно, что жители города подвергают пыткам подростка Элджина, который укрыл Фатиму сарае. Прибегнув к пыткам, шериф Бойд проходит некую точку невозврата.



Табита и Джейд раскрывают секрет бутылочного дерева. Становится понятно, что в записках зашифрованы ноты. Они приближаются к дереву, чтобы сыграть мелодию. Табита вдруг вспоминает свою предыдущую жизнь, в которой у нее и Джейда был ребенок, ставший жертвой в ходе ритуала. По этой причине она видит призраки детей. Шокированный Джим уходит в лес, к нему врывается дочь Джули, прибывшая из будущего. Она предупреждает отца об угрозе и сообщает, что нужно изменить историю. Тут появляется таинственный мужчина в желтом костюме. Он убивает Джима.