Чем заканчивается сериал "Иван да Мадина"?

Сериал «Иван да Мадина» заканчивается следующим образом: через 10 лет Иван стал успешным адвокатом, но до сих пор не женился. Он встречается с коллегой Юлей, восточной красавицей, но прошлое не даёт ему покоя. Вернувшись домой на юбилей матери, он случайно встречает Мадину, которая теперь владеет цветочным магазином. Она раскрывает тайну — их судьбы разрушила вражда их отцов.



Мадина замужем за влиятельным, но жестоким Маратом и растит 9-летнего сына Руслана, который на самом деле — сын Ивана. Однако она боится признаться ему. Тем временем Иван узнаёт ещё одну правду — его отец, криминальный авторитет 90-х Лавр, вернулся из тюрьмы. Теперь им предстоит встретиться, разобраться в прошлом и, возможно, изменить будущее. Но сможет ли Иван вернуть Мадину и своё счастье?