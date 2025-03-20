Чем заканчивается сериал "Иван да Мадина"?

Меню
Олег Скрынько 20 марта 2025 Дата обновления: 20 марта 2025
Наш ответ:

Сериал «Иван да Мадина» заканчивается следующим образом: через 10 лет Иван стал успешным адвокатом, но до сих пор не женился. Он встречается с коллегой Юлей, восточной красавицей, но прошлое не даёт ему покоя. Вернувшись домой на юбилей матери, он случайно встречает Мадину, которая теперь владеет цветочным магазином. Она раскрывает тайну — их судьбы разрушила вражда их отцов.

Мадина замужем за влиятельным, но жестоким Маратом и растит 9-летнего сына Руслана, который на самом деле — сын Ивана. Однако она боится признаться ему. Тем временем Иван узнаёт ещё одну правду — его отец, криминальный авторитет 90-х Лавр, вернулся из тюрьмы. Теперь им предстоит встретиться, разобраться в прошлом и, возможно, изменить будущее. Но сможет ли Иван вернуть Мадину и своё счастье?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван да Мадина
Иван да Мадина мелодрама
2025, Россия
0.0
