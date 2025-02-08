Чем заканчивается сериал «Игра престолов»?

Наш ответ:

«Игра престолов» — мегапопулярный американский фэнтезийный сериал, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу стартовало в 2011 году, а восьмой и заключительный сезон вышел в 2019 году. Финал этой саги вызвал бурю негодования со стороны зрителей.



В концовке войска Дейенерис и Старков соединяются и совместными усилиями побеждают Белых Ходоков. Король Ночи пал от руки Арьи Старк. Затем общая армия отправляется в Королевскую Гавань. Серсея заручается поддержкой Эурона Грейджоя и Железного Флота. Разгорается спор за Железный трон. Серсея отдает приказ убить Миссандею. Дейенерис захватывает город, армия Ланнистеров сдается. Несмотря на это, обезумевшая Дейенерис истребляет капитулировавших воинов и мирных жителей. Город разрушен, Серсея и Джейме погибают. Пребывающий в шоке Тирион отрекается от должности Десницы и попадает в тюрьму как изменник. Переговорив с Тирионом, Джон Сноу убивает Дейенерис. Главы Вестероса выбирают нового короля — им оказывается Бран Старк. Тирион становится его Десницей. Санса заявляет о независимости Севера и становится его правительницей. Джона изгоняют за содеянное убийство. Он уходит в Ночной Дозор. Арья уезжает из Вестероса в неведанные земли на западе.