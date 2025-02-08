Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Игра престолов»?

Чем заканчивается сериал «Игра престолов»?

Олег Скрынько 8 февраля 2025 Дата обновления: 8 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра престолов» — мегапопулярный американский фэнтезийный сериал, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу стартовало в 2011 году, а восьмой и заключительный сезон вышел в 2019 году. Финал этой саги вызвал бурю негодования со стороны зрителей.

В концовке войска Дейенерис и Старков соединяются и совместными усилиями побеждают Белых Ходоков. Король Ночи пал от руки Арьи Старк. Затем общая армия отправляется в Королевскую Гавань. Серсея заручается поддержкой Эурона Грейджоя и Железного Флота. Разгорается спор за Железный трон. Серсея отдает приказ убить Миссандею. Дейенерис захватывает город, армия Ланнистеров сдается. Несмотря на это, обезумевшая Дейенерис истребляет капитулировавших воинов и мирных жителей. Город разрушен, Серсея и Джейме погибают. Пребывающий в шоке Тирион отрекается от должности Десницы и попадает в тюрьму как изменник. Переговорив с Тирионом, Джон Сноу убивает Дейенерис. Главы Вестероса выбирают нового короля — им оказывается Бран Старк. Тирион становится его Десницей. Санса заявляет о независимости Севера и становится его правительницей. Джона изгоняют за содеянное убийство. Он уходит в Ночной Дозор. Арья уезжает из Вестероса в неведанные земли на западе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше