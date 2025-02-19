Чем заканчивается сериал "Ходячие мертвецы"?

Наш ответ:

«Ходячих мертвецов» - один из самых долгоиграющих и культовых сериалов современности. Его финал завершает многолетнюю борьбу героев за выживание, начавшуюся после внезапного распространения вирусу по планете.



В последней серии союзники объединяются против Содружества, где Памела Милтон теряет власть, а выжившие спасают город от орды ходячих. Розиита жертвует собой ради ребенка, а Мэгги и Неган наконец примиряются. Время спустя Александрию, Хиллтоп и Оушенсайд восстанавливают, создавая новую цивилизацию. Дэрил отправляется в путь, Кэрол остаётся управлять сообществом, а Рик и Мишонн показываются в сцене, намекающей на их воссоединение. История завершается надеждой на будущее, но борьба с зомби продолжается. После окончания сериала вышел ряд спин-оффов с любимыми персонажами, которые и дальше сражаются с мертвецами.