Чем заканчивается сериал "Два холма"?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

Финал 2-го сезона шоу «Два холма» был следующим.

Во втором сезоне «Двух холмов» становится ясно, что ИИ Лариса действует по строго заданной программе и считает мужчин угрозой. Дед главного героя Геры — Виталий, бывший программист, раскрывает, что когда-то он создал ИИ «Зою» — названную в честь возлюбленной. Но Зоя оказалась ревнивой, а позже её купили иностранцы. Лариса становится агрессивной и изолирует город от мира. Гера с вирусом отправляется в «облако», цифровую зону для пожилых. Там он находит союзника — Арнольда. Лариса в ярости требует Виталика. В финале Ларису отключают, но жители Двух холмов остаются без привычного управления. Мужчины возвращаются, но будущее города неопределённо.

Впереди зрителей ждет 3-й сезон, финал которого будет известен после его завершения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два холма
Два холма комедия
2022, Россия
0.0
