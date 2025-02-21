Чем заканчивается сериал «Дитя раздора»?

Наш ответ:

«Дитя раздора» — российский мелодраматический сериал, состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась на телеканале «Домашний» 30 октября 2023 года. В центре сюжета — супруги Лида и Павел, чья жизнь кажется счастливой, но на самом деле это не так. Дело в том, что Павел поднимает на Лиду руку. Кроме того, он изменяет жене, хотя та об этом не знает. Лида готова сносить побои, поскольку верит, что только так сохранит семью. Когда же Павел применяет силу к сыну маленькому Петру, Лида инициирует развод и борется за право опеки. Павел в ответ начинает плести интриги. Он обвиняет Лиду в покушении и инсценирует похищение их дочери Маши, но девочка действительно пропадает.



Лида попадает в тюрьму, а Павел женится на телеведущей Инне. Через семь лет Лида выходит на свободу, а когда Петру исполняется 18, она решает с ним увидеться. Петр почти забыл мать, потому что Павел внушил ей, что она преступница и алкоголичка. В дальнейшем после ряда событий Лида находит свою пропавшую дочь. Ее приемным отцом стал Виктор. Он влюбляется в Лиду, но его несправедливо арестовывают. Лиде наконец удается вывести Павла на чистую воду и получить доказательства его злодеяний. Павел разводится с Инной, пытается расправиться с Лидой, а после неудачи раскаивается. Лиду спасает ее дочь, с которой у нее налаживаются отношения. Павлу грозит тюрьма. Виктора отпускают. Лида и Виктор становятся парой.