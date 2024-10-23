Чем заканчивается сериал «Дино»?

Наш ответ:

«Дино» — российский комедийный сериал на криминальную тематику, выходящий на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера состоялась 30 сентября. Первый сезон включает семнадцать эпизодов. Сериал повествует о коллекторе по прозвищу Дино, который в 1990-х, будучи подручным криминального авторитета Монтаны, заработал репутацию того, кто может выбить долги из любого. Однако времена разборок остались в прошлом. Теперь Дино живет анахоретом в далекой провинции, отойдя от дел. Жизнь главного героя вновь меняется, когда он возвращается в большой город. Там он возобновляет былую деятельность по настоянию Марка, сына скончавшегося Монтаны, но в этот раз Дино должен сам вернуть долги.



В заключительной серии первого сезона Дино идет на свадьбу Анны и Сипы. Дино хочет забрать наследство Монтаны и Анну. В итоге Дино предлагает Сипе дуэль. Сипа без предупреждения стреляет в Дино. Попав на тот свет, Дино встречается с Монтаной, но затем оживает и штопает себя степлером. Дино возвращается в свадебный зал с пулеметом и берет в плен всех собравшихся там бандитов, промышлявших в 90-х. На место прибывает Кирилл с вооруженным отрядом. Кирилл произносить изобличительную речь о подонках, которые в 90-е бессовестно воровали и разрушали страну. Кирилл заставляет пленных покинуть страну, а Сипу сажает в морозильную камеру. Дино дарит Кате квартиру. Игорь делает Кате предложение, но она отказывается. Дино в одиночку уезжает, чтобы возвратиться к спокойной жизни. Анна дает ему фото на память. В финальной сцене к Дино, который отдыхает на Кубе, приходит дочь Монтаны.