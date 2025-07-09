Чем заканчивается сериал «Цыпленок жареный»?

Наш ответ:

«Цыпленок жареный» — российский криминальный сериал, действие которого разворачивается в Петербурге в начале 1920-х годов на фоне НЭПа. Город оказывается захвачен преступностью, с которой ЧК не может справиться. Нэпманов начинает «крышевать» криминальный авторитет Дядя Коля, но не все они готовы ему платить. Тогда он насылает на них специальные отряды, включая банду Роди.



Глава отдела по борьбе со спекуляцией Кумов, который на самом деле маньяк и коррупционер, пытается избавиться от Клавы, поскольку у нее есть на него компромат. Родя и Митя тоже знают, кем является Кумов. Они пытаются его выманить, используя Изольду. Их план проваливается, поскольку Кумов убивает Изольду, сбегает, подставляет Родю и становится виновником смерти Мити. Родю арестовывают и избивают. Кумов распоряжается, чтобы его забили насмерть. Дядя Коля отказывается помочь Роде. Тогда на помощь приходит Дина. Благодаря ей Родя сбегает из тюрьмы и бросается догонять Клаву, которая отправилась в Ташкент. В то же время издательница Дора идет к Кумову, чтобы просить за Родю. Оказывается, у Доры тоже есть компромат на Кумова. Позже он пытается убить Дору, но она побеждает в схватке, так что у Кумова случается психический припадок. Кумова арестовывает Жмых. По пути в участок Кумов сбегает. Жмых стреляет, но эта сцена так показана, что нельзя окончательно понять, был ли Кумов убит или же Жмых намеренно выстрелил мимо и дал Кумову сбежать.