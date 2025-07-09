Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Цыпленок жареный»?

Чем заканчивается сериал «Цыпленок жареный»?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Цыпленок жареный» — российский криминальный сериал, действие которого разворачивается в Петербурге в начале 1920-х годов на фоне НЭПа. Город оказывается захвачен преступностью, с которой ЧК не может справиться. Нэпманов начинает «крышевать» криминальный авторитет Дядя Коля, но не все они готовы ему платить. Тогда он насылает на них специальные отряды, включая банду Роди.

Глава отдела по борьбе со спекуляцией Кумов, который на самом деле маньяк и коррупционер, пытается избавиться от Клавы, поскольку у нее есть на него компромат. Родя и Митя тоже знают, кем является Кумов. Они пытаются его выманить, используя Изольду. Их план проваливается, поскольку Кумов убивает Изольду, сбегает, подставляет Родю и становится виновником смерти Мити. Родю арестовывают и избивают. Кумов распоряжается, чтобы его забили насмерть. Дядя Коля отказывается помочь Роде. Тогда на помощь приходит Дина. Благодаря ей Родя сбегает из тюрьмы и бросается догонять Клаву, которая отправилась в Ташкент. В то же время издательница Дора идет к Кумову, чтобы просить за Родю. Оказывается, у Доры тоже есть компромат на Кумова. Позже он пытается убить Дору, но она побеждает в схватке, так что у Кумова случается психический припадок. Кумова арестовывает Жмых. По пути в участок Кумов сбегает. Жмых стреляет, но эта сцена так показана, что нельзя окончательно понять, был ли Кумов убит или же Жмых намеренно выстрелил мимо и дал Кумову сбежать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Цыпленок жареный
Цыпленок жареный криминал, детектив, мелодрама
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше