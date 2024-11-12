Чем заканчивается сериал «Чужие секреты»?

Наш ответ:

«Чужие секреты» — турецкий сериал, стартовавший осенью 2023 года. В настоящее время выходит второй сезон, поэтому пока нет информации о том, чем закончится эта история. Действие разворачивается в пригороде Стамбула, который является аналогом Рублевки — там в роскошных особняках проживают богатейшие и влиятельнейшие люди в Турции. Переломным событием в жизни этого района становится гибель девушки Мерьем, которая спрыгнула с крыши. Подруги Мерьем, работающие на богачей в качестве прислуги, считают, что Мерьем вынудили покончить с собой. За расследование также берется настырный журналист Хараман. Чтобы добраться до истины, им придется раскрыть темные тайны богатых господ.