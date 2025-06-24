Меню
Чем заканчивается сериал «Чужие деньги»?

24 июня 2025
Наш ответ:

«Чужие деньги» — российский остросюжетный сериал в жанре криминальной драмы. Премьера состоялась 15 мая 2025 года в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START. Главным героем выступает неудачник Юра Афанасьев, внешне не отличимый от матерого афериста Алексея Воронова. Однажды Воронов, чтобы избавиться от преследования, выдает Юру за себя. В итоге Воронов погибает, а Юру принимают за него. В наследство ему достается не только богатства Воронова, но и его проблемы. Десятая и заключительная серия выйдет 26 июня. Именно тогда станет известно, чем заканчивается эта история.

Чужие деньги
Чужие деньги криминал, драма
2025, Россия
