Чем заканчивается сериал «Черная любовь»?

Наш ответ:

«Черная любовь» — турецкий драматический сериал, выходивший с октября 2025 года по июнь 2017 года. В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, KION, «Иви», «Смотрешка» и Wink. Это история о полюбивших друг друга Нихан Сезин и Кемале Сойдере. Нихан — дочь крупного предпринимателя, который оказался на грани разорения, тогда как Кемаль — сын обыкновенного парикмахера. Счастью пары препятствует не только тот факт, что они происходят из совершенно разных миров, но и тот факт, что Нихан принуждают стать женой эгоистичного богача Эмира Козджуоглу. Уязвленный тем, что Нихан ему не досталась, Кемаль покидает Стамбул и пытается начать новую жизнь, но спустя время возвращается, намереваясь вернуть Нихан и отомстить Эмиру. В итоге Нихан удается развестись с Эмиром и выйти замуж за Кемаля. Однако Эмир не сдается и строит козни. Злодей подставляет Нихан, подделав документы, а также заманивает Кемаля на минное поле. В результате кульминационной схватки Кемаль и Эмир погибают.