Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем заканчивается сериал «Черная любовь»?

Чем заканчивается сериал «Черная любовь»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черная любовь» — турецкий драматический сериал, выходивший с октября 2025 года по июнь 2017 года. В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, KION, «Иви», «Смотрешка» и Wink. Это история о полюбивших друг друга Нихан Сезин и Кемале Сойдере. Нихан — дочь крупного предпринимателя, который оказался на грани разорения, тогда как Кемаль — сын обыкновенного парикмахера. Счастью пары препятствует не только тот факт, что они происходят из совершенно разных миров, но и тот факт, что Нихан принуждают стать женой эгоистичного богача Эмира Козджуоглу. Уязвленный тем, что Нихан ему не досталась, Кемаль покидает Стамбул и пытается начать новую жизнь, но спустя время возвращается, намереваясь вернуть Нихан и отомстить Эмиру. В итоге Нихан удается развестись с Эмиром и выйти замуж за Кемаля. Однако Эмир не сдается и строит козни. Злодей подставляет Нихан, подделав документы, а также заманивает Кемаля на минное поле. В результате кульминационной схватки Кемаль и Эмир погибают.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черная любовь
Черная любовь драма, мелодрама
2015, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше