Чем заканчивается сериал "Большая маленькая ложь"?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» завершился драматичным противостоянием между матерью и невесткой, в котором неожиданно всплыла трагедия из прошлого — гибель брата в автокатастрофе. Обвинения, взаимные упрёки и скрытые травмы привели к решающему моменту: мать показала суду видео, где видно, как её муж проявлял насилие. Запись, сделанная их детьми, стала ключевым аргументом. Суд, не желая усиливать психологическую травму мальчиков, оставил их с матерью.

Накануне суда она откровенно поговорила с подругой, обсуждая цену их коллективной лжи. Та сожалела о том, что предложила молчать, но подруга ответила: «ложь и есть дружба». Несмотря на всё, их связь не разрушилась. Одна из героинь призналась в разрыве с мужем и пережила смерть матери, другая — дала волю гневу, третья — попыталась вернуть семью, четвёртая — открыла сердце новому мужчине. В финале все они вместе направились в участок, готовые к последствиям, пока одна из фигур этой драмы уезжала из города.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большая маленькая ложь
Большая маленькая ложь драма, комедия, детектив
2017, США
7.0
