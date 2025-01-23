Чем заканчивается сериал «Арбатские тайны»?

Наш ответ:

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал из 19 эпизодов, премьера которого состоялась 2 января 2025 года. По сюжету в 1959 году выросшая в детдоме Таня Мешерская едет в Москву, чтобы найти своего предполагаемого отца — академика Викентия Рябинского. По пути у Тани крадут брошь, доставшуюся ей от матери. Викентий радушно принимает Таню, поскольку был влюблен в ее мать. Однако жена Викентия, Мария Павловна, не рада появлению Тани. Связавшись с Кисой, сестрой Викентия, Мария Павловна решает выяснить, действительно ли Викентий — биологический отец Тани. В итоге выясняется, что на самом деле отцом Тани является генерал КГБ Георгий Рябинский, брат Викентия. Таню арестовывают, но благодаря усилиям влюбленного в нее физика Виктора, девушку освобождают. Выясняется, что Виктор работает в космической сфере и причастен историческому полету Юрия Гагарина. Таню помог вызволить начальник Виктора. Таня, несмотря на это, вынуждена разорвать романтические отношения с Виктором. Она возвращается на телевидение и реализует с Борисом свой музыкальный проект. В финале все семейство Рябинских собирается вместе за столом. Георгий, Викентий и Киса помирились. Они благодарны за это Тане. Собрались все, кроме Виктора. Киса советует Тане позвать его. Таня так и делает. Виктор делает ей предложение. Она соглашается. Влюбленные целуются.