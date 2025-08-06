Чем заканчивается сериал «Ангел мести»?

Наш ответ:

«Ангел мести» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Премьера состоялась в июле 2024 года на Первом канале. Первый и единственный сезон доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», KION, «Иви» и «Кино1ТВ». Главным героем выступает офицер-подводник Андрей Корсаков, чью судьбу ломает предательство друзей и козни продажного военного прокурора. Спустя годы он возвращается в родной город под другим именем. Корсаков собирается отомстить своим врагам, разработав для этого изысканный план.



В концовке Корсаков узнает о смерти матери, а после разговаривает с дядей Мишей и рассказывает о письме, из-за которого Колодин его едва не убил. После Бескудников рассылает приглашения на прощальную вечеринку Косакова. Дребнев в беседе с Колодиным говорит, что Никита хочет прибрать власть к своим рукам. Прокурор предлагает план, который позволит посадить Никиту, а друга освободить.



Денис отказывается приходить на вечеринку. Он встречается с Валентиной. Корсаков выясняет, что в камеру Постникова подсадили убийцу, а затем видится с Лолой. Марина рассказывает сыну о прошлом, что побуждает парня побеседовать с Андреем. Перед вечеринкой Марина говорит с Андреем и рассказывает ему о наличии у сына оружия. Марина также сознается, что виновна. В то же время Колодин сообщаете супруге о повышении, а вскоре они узнают о новых уликах в связи со смертельной автокатастрофой.



Прокурор ругает Корсакова, но тот объясняет, что фейковое покушение было необходимо, когда генерал взял на работу преступника. Этот разговор слышит сын Постникова. Также Корсаков говорит, что Петр воспрепятствовал операции отца, чтобы тот оставался не у дел. Денис в итоге узнает, кто его отец. Это же слышат Мила и Наталья. Кайданов по пути домой просит у отца Валентины согласие на брак, но тот лишь усмехается в ответ. Их машина попадает в аварию, отец Валентины погибает.



У Лолы и Никиты происходит откровенный разговор. Постникова избивают, а его наследник наставляет дуло на Корсакова, но в итоге решает отомстить иначе. Мать парня утаивает от сына правду. Никита отправляется с Лолой на виноградники. Лола проведывает Кайданова в больничной палате. Наталья навещает обретенного сына. Потерявший состояние Дербенев попадает в больницу. Марина уничтожает фотографии с Андреем.